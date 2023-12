Dennis und Sebastian sind die neuen „Bachelors“

Strahlemann Dennis steckt einen mit seiner offenen und lebensfrohen Art direkt an. Der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann hat sich beruflich bereits seine Träume erfüllt. Er ist Inhaber einer Fitness- und Wellnessanlage und hat ein Start-up gegründet. Durch seinen beruflichen Erfolg hat er eine finanzielle Sicherheit erreicht, die ihn aber allein nicht glücklich macht: „Ich habe alles und bin in der Blüte meines Lebens, nur die richtige Frau an meiner Seite fehlt noch“, so der 30-Jährige.