Wilder Entführungsversuch von Prinzessin Anne

Der aus dem engeren Kreis der Königsfamilie ausgeschiedene Prinz Harry (39) liefert sich derzeit einen Rechtsstreit mit dem britischen Innenministerium, weil ihm bei Besuchen in der Heimat nicht mehr standardmäßig der gleiche polizeiliche Schutz gewährt werden soll wie anderen Royals. Harry, der mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) und den beiden Kindern Archie (4) und Lilibet (2) im US-Bundesstaat Kalifornien lebt, musste jüngst in dem Verfahren eine Niederlage einstecken, will aber in Berufung gehen.