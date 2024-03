Forderung nach Kates Originalfoto immer lauter

Viele Unstimmigkeiten

Photoshop-Experten waren sofort viele Unstimmigkeiten aufgefallen: So enden die Haare von Prinzessin Charlotte auf einer Seite abrupt über ihrer Schulter und ihr linkes Handgelenk ist breiter als ihr Ärmel. Auch an Charlottes Rock scheint etwas nicht zu stimmen und ihr rechter Ärmel ist an einer Stelle durchscheinend.