Arnautovic? „Für mich wäre wichtig, wenn …“

Seine Torgefährlichkeit ist auch für das ÖFB-Team hinsichtlich der Mission WM 2026 wichtig. Im Sturm sieht Rangnick generell noch Luft nach Oben. „Stürmer würden uns guttun, das stimmt. In der Innenverteidigung, im Mittelfeld sind wir gut aufgestellt. Da kommt auch in Zukunft einiges nach, aber im Sturm könnten wir einige gute Mittelstürmer brauchen. Und auch so ein paar richtig gute Tempo-Dribbler würden uns auch gut zu Gesicht stehen.“