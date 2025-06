Polizei sucht mit Phantombild nach Messerstecher

In der Nacht auf den 25. April ereignete sich die Tat in der Papierfabrikgasse in Graz-Andritz: Um 3.20 Uhr hielt ein 44-Jähriger am Parkplatz eines Mehrparteienhauses. Er trank im Auto ein Bier, wie er selbst angab. Dann stieg er aus. Ein Unbekannter fragte den Mann nach einer Zigarette. Als er der Bitte nicht nachkam, zückte der Unbekannte ein Messer und stach dem 44-Jährigen in den rechten Oberarm.