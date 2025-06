40 Jahre Haft für Arzt im Todesfall Matthew Perry?

„Ich frage mich, wie viel dieser Idiot zahlen wird“, schrieb Plasencia in einer von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Textnachricht. Der Arzt habe Perry im Jahr 2023 illegal mit dem Anästhetikum Ketamin zu stark überhöhten Preisen versorgt und ihm dieses per Injektion verabreicht, heißt es in einer Erklärung des Justizministeriums. Damit sei Plasencia für den frühzeitigen Tod des „Friends“-Stars vor einem Jahr mitverantwortlich.