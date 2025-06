Pitt und seine Ines im Braut-und-Bräutigam-Look

Wenn Style eine Sprache wäre, hätten Brad Pitt (61) und Ines de Ramon (32) Montagabend laut und deutlich „Forever yours“ geflüstert. Zur heiß erwarteten Premiere des Action-Dramas „F1“ schritten die beiden Hand in Hand über den roten Teppich – und zwar in einem Look, der mehr nach romantischem Eheversprechen als nach Filmpremiere aussah.