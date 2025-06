„Bereue es“: Sabalenka entschuldigt sich bei Gauff

Hintergrund: Nachdem sich Sabalenka Coco Gauff im Finale der Roland Garros in drei Sätzen geschlagen geben musste, meinte die 27-Jährige, sie habe nicht verloren, weil ihre Gegnerin so stark, sondern weil sie so schwach gewesen sei. Worte, für die es ordentlich Kritik hagelte, rasch musste sich Sabalenka Kritik gefallen lassen, sie sei eine schlechte Verliererin.