Scheidung: Machen Sie nicht diese häufigen Fehler

Was sind denn eigentlich häufige Fehler, die Mann und Frau im Zuge ihrer Scheidung immer wieder machen? Was sollte man tunlichst vermeiden, wenn man gut aus der ganzen Trennungssache herauskommen will und welches Verhalten kann einem im Scheidungsverfahren Nachteile bringen? Wir haben bei Scheidungsexpertin Maria Christina Kolar-Syrmas nachgefragt!