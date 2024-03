Scheid: „Nur lustig sein ist auch anstrengend“

Vom Teufel verführt ...

Dabei machte doch gerade er zuletzt in einem ganz anderen Zusammenhang von sich reden. In dem österreichischen Berlinale-Export „Des Teufels Bad“, einem Horrorfilm - und damit nichts, womit man Scheid bisher in Verbindung gesetzt hatte - spielte er an Anja Plaschgs Seite eine der Hauptfiguren und brillierte auch in dieser ernsten Rolle.