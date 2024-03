„Des Teufels Bad“: Angst vor ewiger Verdammnis

Anja Plaschg verkörpert Agnes, eine zutiefst religiöse und sensible Seele, die in der harten bäuerlichen Umgebung ihres Ehemannes nicht zurecht kommt. Weder der gleichgültige Wolf (David Scheid) noch ihre Schwiegermutter (Maria Hofstätter) können sie verstehen ... Das Regie-Duo Veronika Franz und Severin Fiala führt uns an Abgründe heran, in die zu blicken Entsetzen auslöst. Lesen Sie hier die ganze Kritik zum Film „Des Teufels Bad“.