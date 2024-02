Anja Plaschg trug bei Berlinale Schweinchen-Tasche

Agnes ist tiefreligiös, sensibel und findet in der harten bäuerlichen Welt nicht so recht ihren Platz. Wolf begehrt sie nicht, und ihre Schwiegermutter (Maria Hofstätter) nimmt sich der neuen Frau zwar an, dringt mit ihrer reschen Art jedoch nicht zu Agnes vor. Die junge Frau passt schlicht nicht in ihre Welt und gleitet zusehends in die Untiefen einer massiven Depression ab, das titelgebende „Teufels Bad“. Sie bleibt eine Auswärtige, auch wenn sie letztlich nicht von weit weg stammt.