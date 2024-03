Sturm jagt in Frankreich zumindest Etappenziel

Dreimal war Sturm im Europacup bisher in Frankreich zu Gast – dreimal gab’s auswärts nichts zu erben: Osims „Golden Boys“ unterlagen in Marseille in der Champions League am 14. 9. 1999 mit 0:2. Beim zweiten Frankreich-Anlauf am 27. 9. 2000 gab’s in Monaco eine 0:5-Klatsche. Und auch in der Europa League am 16. 9. 2021 gab’s ein 0:1. Übrigens hat auch der zweite Grazer Klub, der GAK, in Monaco, Auxerre und Straßburg nie getroffen.