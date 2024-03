Uferstraße am Gardasee ab Donnerstag wieder offen

Beeinträchtigt ist derzeit die westseitige Uferstraße am Gardasee in Italien. Am Freitagabend stürzten große Gesteinsbrocken auf die Straße entlang des Sees. Einige Autos, die am Straßenrand geparkt hatten, wurden dabei beschädigt. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Menschen an der Stelle aufgehalten hatten, wurde niemand verletzt. Ein angrenzendes Haus wurde vorsorglich evakuiert.



Hier sehen Sie Fotos von dem Felssturz am vergangenen Wochenende.