Massiver Felssturz am Ufer des Gardasees

Der Bevölkerungsschutz führte am Samstag einen Lokalaugenschein per Hubschrauber durch. Daraufhin wurde die Straße vorübergehend gesperrt. Wie lange sie geschlossen bleibt, ist noch unklar. Die Arbeiten an der Straße beginnen am Montag. Eine Spezialfirma wurde mit der Sprengung der Felsen und der Räumung des Hangs und der Fahrbahn beauftragt.