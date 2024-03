Shiffrin: „Lara verdient es zu tausend Prozent“

„Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn ich mit nicht verletzt hätte. Vielleicht hätte Lara auch so gewonnen. Ich finde, Lara hat das Niveau unseres Sports in diesem Winter nochmals auf ein neues Level gehoben“, adelt Shiffrin ihre Kontrahentin. Zu pausieren sei aber auf jeden Fall hart gewesen, so die US-Amerikanerin, die ihr Comeback am Sonntag mit einem Slalom-Sieg krönte.