„Wahnsinn!“ Shiffrin sorgt einmal mehr für Staunen

1,24 Sekunden Vorsprung

Als Selbstläufer wollte Shiffrin, die am Mittwoch 29 Jahre alt wird, das nicht verstanden wissen. „Vor einer Woche wusste ich noch nicht, ob ich in Aare starten kann“, erklärte sie. „Ich hatte Glück, dass ich mich nicht schlimmer oder am Anfang der Saison verletzt habe. Sonst hätte das eine andere Geschichte werden können.“ Tatsächlich hat sie nur einen Slalom verpasst und auch vom Kreuzbandriss ihrer Dauerrivalin Petra Vlhova profitiert. Ihre einzige Kristallkugel in diesem Winter, die 16. insgesamt, wird sie am Samstag in Saalbach-Hinterglemm überreicht bekommen. Angesichts des Vorsprungs von 1,24 Sekunden auf die Zweitplatzierte Zrinka Ljutic ließ Shiffrin die Konkurrenz wieder einmal staunend zurück.