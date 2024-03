Unternberg wird blau: „Bin selbst ganz überrascht“

Sensation in Unternberg: Der Bürgermeistersessel geht von einem Schwarzen auf den blauen Andreas Fanninger über. „Ich bin selbst noch überrascht, dass die Leute mir so vertrauen“, sagte er zur „Krone“. Damit dürfte er der einzige blaue Bürgermeister im Land sein. Der tiefschwarze Lungau bekommt dank Fanninger einen blauen und dank Lessach einen roten Flecken. Erstaunlicherweise kann die SPÖ dort ihre Stimmenanteile in der Gemeindevertretung fast verdreifachen, obwohl sie fast überall an Prozentpunkten verliert.