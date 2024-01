Das sind die Bürgermeister-Kandidaten im Lungau

Wer kann die schwarze Vormachtstellung brechen? Außer in Thomatal stellt die ÖVP derzeit in allen Gemeinden des Lungaus den Ortschef. Die FPÖ will nach starken Ergebnissen bei der vergangenen Landtagswahl überraschen. Besonders spannend wird es in Tamsweg mit einem Dreikampf ums Bürgermeister-Amt.