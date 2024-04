Triathlet Pertl begibt sich auf neues Terrain

Neue Distanz, neue Hoffnung? Triathlet Philip Pertl versucht es zumindest. Der Gasteiner begibt sich auf neues Terrain und startet bei der „St. Pölten Challenge“, einem Halbironman. Gewohnt ist Pertl nur die Kurzdistanz, nun will der aktuell drittbeste Österreicher im Weltcup-Ranking es auch auf der Mitteldistanz wissen. „Ich glaube schon, dass mir das in Zukunft liegen könnte“, sagt der als guter Radfahrer bekannte Triathlet. Denn gerade die 90 Kilometer Speichenspektakel sind in St. Pölten ungewohnt: Man muss 20 Meter Abstand zum Vordermann halten – Windschatten verboten! Beim Überholen muss man einen Seitenabstand von 1,5 Metern einhalten, zudem hat man nur 45 Sekunden Zeit.