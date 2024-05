Steffen Henssler räumt mit bösen Gerüchten auf

Steffen Henssler nimmt bekanntlich selten ein Blatt vor den Mund. Auch heute Abend in der Salzburgarena nicht. Dort gastiert er mit „Hensslers schnelle Nummer“ und verrät seinem Publikum dabei viele zügige Rezepte. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich bei den Live-Shows brenne und sowohl am Herd als auch verbal immer das ganz große Feuerwerk zünden will. Das ist mein Anspruch“, so der 51-Jährige.