Über Cholesterinsenker, Grapefruits und Krämpfe

Daher werden in erster Linie Statine eingesetzt. Die zählen weltweit zu den am meisten verordneten und wissenschaftlich am besten untersuchten Medikamenten. Allgemein werden Statine gut vertragen, eine seltene Nebenwirkung (bei circa drei Prozent der Patienten) können Muskelbeschwerden sein, die vor allem bei Therapiebeginn, mitunter auch später und bei hoher Dosierung auftreten.