Bullen-Stürmer sucht einen starken Partner

Unter Interimstrainer Onur Cinel hat Karim Konate seinen Torriecher wiedergefunden. In den vergangenen drei Spielen des FC Red Bull Salzburg netzte der 20-Jährige fünfmal. Damit hat der Ivorer im Saisonfinish auch seinen Platz in der Doppelspitze sicher. Ein geeigneter Sturm-Partner ist aber nicht wirklich in Sicht.