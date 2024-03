Deshalb sind unsere Landwirte so aufgebracht

Grüne für Herkunftskennzeichnung

Wirte sollen angeben müssen, woher ihr Schnitzerl kommt – so die stark vereinfachte Forderung, die die Partner der Bundeskoalition entzweit. Denn die Grünen stimmen hier in den Protest der Landwirte ein, auch in OÖ. Im Landtag haben sie kürzlich beantragt, die Landesregierung möge sich beim Bund für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung auf Lebensmittel in der Gastronomie starkmachen – zumindest für Fleisch, Milch und Eier. „Immerhin verzehren wir laut WWF zwei Drittel des Fleisches, das wir konsumieren, außer Haus“, sagt der grüne Landtagsabgeordnete Rudi Hemetsberger.