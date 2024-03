„Einheitspartei“ | „Ausgewechselter Kickl“

Er macht sich rar im TV, der blaue Spitzenkandidat, der gerne „Volkskanzler“ werden möchte. Und so explodiert die Zuseherquote, wenn Herbert Kickl bei Gerhard Koller im krone.tv-Studio gastiert. Mitgebracht hat er ein Lieblingswort: „Einheitspartei“. Und das sind für den Frontmann der Blauen alle anderen, die, wie er sagt, zur Einheitspartei „zusammenschmelzen“. Er wisse auch, woher der „totalitäre Wind in Österreich weht“ - richtig: aus der Richtung dieser „Einheitspartei“ natürlich. Wobei Kickl innerhalb dieser „verschmolzenen“ Partei einen besonderen Blick auf den Ex-Koalitionspartner ÖVP hat: Die ziehe eine „Brandmauer zur FPÖ auf“, dabei habe sie inhaltlich die meisten Überschneidungen mit den Freiheitlichen. Ein Werben um einen künftigen Mehrheitsbeschaffer am Weg zum „Volkskanzler“? Die aktuelle Ablehnung der Blauen durch die Mitbewerber sieht Kickl nicht so dramatisch, nach der Wahl, ist er sich sicher, würden sie sich ohnehin „winden wie die Aale“. Da kann er recht haben.