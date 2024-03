„Die anderen werden sich winden wie die Aale“

Klare Ansagen macht Kickl in Sachen Gewalt an Frauen durch Asylwerber. Die österreichische Bevölkerung werde von einer „Völkerwanderungslawine“ überrollt. Und die Regierenden spielten das herunter „unter dem Deckmantel Toleranz“. Kickl ortet „Orientierungslosigkeit“ in der eigenen Bevölkerung und bei den Zuwanderern. Es müsse „eine radikale Neuaufstellung“ und „Ordnung hergestellt“ werden, die Gesellschaft, die Politik und der Staat müssten das klar kommunizieren.