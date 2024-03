Erfolgreich abnehmen: „Verbote sind fürchterlich!“

„Krone“: Wieso werden eigentlich so viele Menschen übergewichtig?

Dr. Marina Hornsteiner: Im Endeffekt ist es eine Bilanz-Frage. Auf der einen Seite steht der Energieverbrauch, also der Grundumsatz plus Bewegung, und auf der anderen Seite der Waage steht, wie viel Energie ich zu mir nehme. Das Problem ist heutzutage, dass sehr viele Lebensmittel angeboten werden - auch in der Werbung -, die eine sehr hohe Energiedichte haben, aber wenig Nährstoffe und wenig Sättigung. Die Ernährungsempfehlungen, die auch heute zum Teil noch verwendet werden, stammen aus einer früheren Zeit, von vor 60 Jahren, wo sich Menschen noch mehr körperlich betätigt haben.