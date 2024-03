Mama, was krabbelt da auf meinem Kopf?

Bis zu 300 Nachfahren in einem Monat

Eine Kopflaus lebt etwa 30 Tage lang. Ein Weibchen, also „Frau Laus“, legt in dieser Zeit etwa 150 bis 300 Eier. Besonders oft klebt sie diese in der Schläfen- und Nackengegend sowie hinter den Ohren am Haar fest - dort herrscht die beste Temperatur für die Entwicklung.