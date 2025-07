So will RB-Boss Abgang von Verstappen verhindern!

In seinen ersten beiden Wochen im Job habe Mekies versucht, so viele Menschen wie möglich zu treffen. „Das Team hat in den letzten 20 Jahren unglaubliche Erfolge gefeiert.“ Das Ziel ist vor dem nächsten Rennen am Sonntag (15 Uhr) in Belgien deswegen klar: „Wir wollen wieder langfristig um Siege und WM-Titel kämpfen.“