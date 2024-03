Tursky tritt zurück, Plakolm übernimmt Digitales

Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) wird offenbar am Freitag von seinem Amt zurücktreten, heißt es aus einer sicheren Quelle. Der Posten wird in der Regierung dem Vernehmen nach eingespart. Die Digital-Agenden sollen an ÖVP-Staatssekretärin Claudia Plakolm gehen.