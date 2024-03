So wollen sich die Ex-Parteifreunde überflügeln

Listenplätze zwei bis 20 präsentierten am Montag ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky und sein Kontrahent Johannes Anzengruber aus ehemals demselben Lager. Zusammen wären sie eine Macht im Gemeinderat, laut „Krone“-Umfrage kratzen sie miteinander an der 30%-Marke. Aber so ist ihr Abschneiden ungewiss, am Ende könnte Bürgermeister Georg Willi der lachende Dritte sein.