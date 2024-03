Lichterkette als Antwort auf „Baummassaker“

Naturschützer wollen nicht tatenlos zusehen

„Der Kahlschlag löst Empörung, Wut, Traurigkeit und Unverständnis aus“, sagt Carolin Volk, die gemeinsam mit Christine Kostrhon am kommenden Sonntag (17 Uhr) beim Parkplatz des Freibades in Güssing zu einer Protestaktion einlädt. „Wir wollen ein Zeichen setzen, gesehen und gehört werden und wir wollen nicht länger tatenlos zusehen, wie unsere Kulturlandschaft nahezu willkürlich gekappt wird“, so Volk, die auch fordert, dass massive Eingriffe in die Natur, wie sie in Güssing passiert sind, in Zukunft mit Ökologen abgestimmt werden.