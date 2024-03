Terrorhelfer erneut angeklagt: „Sie sind Mörder“

Über Strafhöhen wird erneut entschieden

Außerdem wäre seine Frau, verteidigt von Anna Mair, in einem separaten Verfahren am Wiener Landesgericht von der Übersetzung bzw. Korrektur von einschlägigen IS-Publikationen freigesprochen - das wird auch dem 29-Jährigen vorgeworfen. Wenn damals kein Bezug zum Islamischen Staat hergestellt werden konnte, warum sollte das in diesem Prozess der Fall sein, stellt Anwalt Kresbach in den Raum.