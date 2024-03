Kurzer Prozessauftakt um Wien-Attentat

Justizwachen und Verfassungsschutz bringen sich in Position, der große Schwurgerichtssaal füllt sich mit Pressevertretern. Nur der Verteidiger des Zweitangeklagten fehlt. Er hätte Termine vertauscht, könnte sich aber in 20 Minuten einfinden. Der Start der Neudurchführung des Terrorprozesses gegen Unterstützer vom Wien-Attentäter verzögert sich also.