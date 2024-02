Terror-Angeklagter jetzt Zivildiener bei Diakonie

Konkret ist er jetzt in einer Flüchtlings-Beratungsstelle der Diakonie Österreich in Wien tätig. Laut APA wusste man dort zwar nichts von seiner früheren IS-Nähe. Aber: „Man ist sehr zufrieden mit ihm und lobt ihn in den höchsten Tönen.“ Werbung für den Islam habe der 23-Jährige bisher nicht betrieben, auch sei er nicht unmittelbar in der Arbeit mit Geflüchteten eingesetzt: „Er sitzt am Empfang“, so eine Diakonie-Sprecherin.