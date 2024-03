Weniger Lohn und Gehalt durch „Härtefall-Klausel“

Vereinbarungen für eine Kompensation

Bis Ende letzten Jahres musste von Seiten der Unternehmen begründet werden, warum nicht gezahlt werden kann. Und bis Ende Februar hatten die Betriebe Zeit, entsprechende Vereinbarungen für eine Kompensation vorzulegen. Denn so einfach ließ die Gewerkschaft bei den KV-Verhandlungen die Unternehmen dann doch nicht „davonkommen“: Zwar wurde auch seitens der Arbeitnehmervertreter betont, dass in wirtschaftlich mageren Zeiten die Sicherung von Arbeitsplätzen oberste Priorität habe, allerdings verlangten sie einen Ausgleich für die reduzierte Lohn- und Gehaltserhöhung. So kann der entfallende Teil der Erhöhung in Form von zusätzlicher Freizeit und/oder durch Prämien ausgeglichen werden. Welche Art der Kompensation die Unternehmen ihren Beschäftigten zukommen lassen, musste bis Ende vergangenen Monats in den Betrieben in Abstimmung mit den Mitarbeitern und dem Betriebsrat erarbeitet werden.