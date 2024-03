Am Wochenende steht in OÖ Kreativität am Programm

Die Oberösterreicher dürfen sich am Wochenende über jede Menge Abwechslung freuen: In Gmunden wird etwa der Liebstattsonntag zelebriert, der mittlerweile sogar als Kulturerbe gilt. Ostermärkte starten bereits in Laakirchen oder im mük in Freistadt. Feinstes Hörvergnügen verspricht Da Blechhauf’n mit „Well done“ in Bad Ischl, und die Ladycops feiern auf der Hofbühne in Schlüßlberg den Internationalen Frauentag.