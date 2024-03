29-Jähriger nach Suchaktion tot in Sumpf gefunden

Traurige Gewissheit herrscht nach einer Suchaktion bei Attnang-Puchheim in OÖ: Die Freiwillige Feuerwehr fand den leblosen Körper eines 29-Jährigen am Mittwochvormittag in einem Sumpfgebiet. Bei dem jungen Mann soll es sich um einen zuvor als vermisst gemeldeten Polen handeln. Die Ermittlungen laufen.