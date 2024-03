Gewalt im Kreißsaal: „Dachte, ich muss sterben“

2023 wurden in Österreich 77.296 Geburten registriert. Wie viele davon eine oder mehrere Gewalterfahrungen beinhalteten, scheint in keiner Statistik auf. Es handelt sich jedoch um ein globales Problem mit großem Ausmaß. So geht man etwa in Deutschland davon aus, dass rund jede zweite Frau unter der Geburt verbale oder körperliche Gewalt erlebt. In den USA gaben 17 Prozent der Gebärenden an, betroffen zu sein.