Brandanschlag auf Tesla: Fabrik lahmgelegt

Schaden durch Ausfall kann schnell Millionen kosten

Die Bombenexperten müssen nun den Schauplatz genau durchsuchen, ehe die Einsatzkräfte wieder zurückkehren können. Das könnte jedoch Stunden dauern, so „Bild“. So lange stehen auch die Maschinen im Tesla-Werk still. Ein Produktionsstopp verursacht pro Tag einen Schaden in Millionenhöhe, teilte das Unternehmen kürzlich mit.