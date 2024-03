Schweden beteiligt sich schon an NATO-Übungen

Ukraine-Krieg brachte neue NATO-Mitglieder

Schweden und Finnland haben nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor zwei Jahren ihre langjährige Blockfreiheit aufgegeben und sind der NATO beigetreten. Schweden könnte in wenigen Tagen offiziell Teil des transatlantischen Bündnisses werden, nachdem Ungarn in der vergangenen Woche die letzte Ratifizierung unterzeichnet hat. Während Finnland und Norwegen Landgrenzen zum Aggressor Russland haben, dominiert Schweden mit der Insel Gotland die zentrale Ostsee und spielt damit eine wichtige Rolle in der Verteidigung der baltischen NATO-Staaten.