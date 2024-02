Bodentruppen in Ukraine? Jetzt reagiert die NATO

Kreml: „Wichtiges neues Element“ in Konflikt

Zuvor hatte bereits der Kreml auf den Macron-Sager reagiert: Eine Entsendung von Truppen in die Ukraine wäre nach Worten des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow „nicht im Interesse“ westlicher Länder. Dass die Möglichkeit von Bodentruppen nun diskutiert werde, sei ein „sehr wichtiges neues Element“ in dem Konflikt, betonte Peskow am Dienstag.