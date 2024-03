Große Träume bei der Großen Chance

Sie zeigen, was sie drauf haben

„Die Große Chance war unser Sprungbrett. Durch die Sendung haben wir uns einen Namen gemacht und können seitdem viele mit unseren Shows verzaubern. Es ist einige Zeit vergangen, aber wir sind zu dem Entschluss gekommen, heuer wieder zu zeigen, dass Tanzen nicht nur einfach Tanzen ist. Es ist viel mehr das Eintauchen in eine eigene Welt und an der Zeit, den Sieg nach Kärnten zu holen“, erzählt begeistert der CEO Johannes Ellersdorfer.