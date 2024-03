Schweizer lehnen höheres Pensionsantrittsalter ab

Derzeit liegt das Pensionsantrittsalter in der Schweiz bei 65 Jahren. Zudem sprachen sich am Sonntag fast 60 Prozent der Stimmberechtigten für eine 13. Monatspension aus. Diese Forderung war von der Volksinitiative „Für ein besseres Leben im Alter“ gekommen und soll ab 2026 einmal jährlich ausbezahlt werden. Es ähnelt dem 13. und zum Teil auch 14. Monatsgehalt, das viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz und anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, bekommen.