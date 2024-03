„45 Jahre Arbeit“ ist für viele ein Mythos

Böse Briefe von Pensionisten

Fazit von Agenda-Ökonom Kucsera: „Eine Erhöhung des faktischen Antrittsalters in der geplanten Form reicht nicht. Es braucht eine große Reform und eine Pensionsautomatik, wie es sie in den meisten Ländern gibt.“ Also Anpassung des Antrittsalters an die Lebenserwartung. Kucsera ist jedoch skeptisch. „Das Thema wird keine Regierungspartei ernsthaft angehen.“ Die Agenda Austria bekomme bei derartigen Warnungen immer böse Briefe von Pensionisten. „Dabei sind die ja gar nicht betroffen. Es geht um die Zukunft. Und wie lange wir uns das System noch leisten können.“