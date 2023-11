AK und ÖGB wollen faktisch höheres Antrittsalter

So sollen etwa ältere Menschen in Beschäftigung gehalten werden, Frauen soll durch einen Ausbau der Kinderbetreuung und mobiler Pflegeangebote eine Vollzeittätigkeit ermöglicht werden. Für Arbeitslose soll es eine Qualifizierungsoffensive geben. Laut der AK und dem ÖGB sind derzeit fast eine Million Menschen in Österreich unter 65 Jahren nicht in einem Arbeitsverhältnis.