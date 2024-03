Kontoüberziehung: „Mehr Fairness für Bankkunden“

„Mehr Transparenz auch bei Inkassogebühren“

Zugleich sind Eisenkopf auch die Inkassogebühren ein Dorn im Auge. So seien die Höchstsätze in einer Verordnung des Bundes aus dem Jahr 2005 geregelt. „Es braucht hier mehr Transparenz und Rechtssicherheit für Gläubiger und Schuldner“, so die Vizelandeschefin. Eine Evaluierung sei dringend notwendig.