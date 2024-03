Diese zwei Kriminalfälle erschüttern Österreich!

Zurechnungsfähigkeit entscheidet über Haftdauer

Die Expertise wird auch über die Haftdauer entscheiden. Denn gilt der Afghane zum Tatzeitpunkt als unzurechnungsfähig, so könnte er de facto gleich ohne Mordprozess in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Und dann entscheidet in der Folge - so wie bei dem Amstettner Horror-Vater Josef Fritzl - ein Richter-Senat über eine Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug.