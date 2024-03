Wie KAC gegen VSV! Althofen fordert den Meister

Spannendes Finale in Kärntens höchster Eishockey-Amateurliga! Steindorf prallt ab Sonntag (15.45 Uhr) in der Division I in einer „Best-of-5“-Serie auf Althofen! Der Seriemeister ist gewarnt, der Gegner ist eine Tormaschine. Für zusätzliche Brisanz sorgt, dass in einem Team elf Ex-Adler stehen, im anderen neun ehemalige Rotjacken.