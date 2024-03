Die Sehnsucht nach einer guten Politik

Robert Schneider: Herr Dr. Sausgruber, im Jahr 2020 haben Sie ein schmales Buch mit dem Titel „Verdichtete Erinnerungen - Grundlagen erfolgreicher Gemeinschaften“ veröffentlicht. Es liest sich wie eine Art Leitfaden für das politische Handwerk. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?

Dr. Herbert Sausgruber: Das Büchlein soll politisch Interessierten auf der Grundlage von 30 Jahren Alltagserfahrung bei der Steuerung von Gemeinschaften Hinweise geben, was funktionieren kann und was nicht, wo Möglichkeiten und Grenzen liegen und was Grundlagen für langfristigen Erfolg sind. Es ging mir weniger um die Dokumentation von vergangenen Ereignissen oder Ergebnissen eigenen Handelns, sondern um Anregungen zum Durchdenken tragfähiger Antworten heute und morgen.